Брынзак рассказал о подготовке сборной Украины к новому сезону

Основная сборная Украины по биатлону с 1 по 20 сентября проводит тренировочный сбор на базе "Западного реабилитационно-спортивного центра" в селе Яворов, Львовской области.

В интервью XSPORT.ua президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о проблемах команды с выездом за границу:

Что уже известно по поводу вкатки? В последние годы она безальтернативно проходила в Финляндии и Норвегии.

Пока что по этому вопросу ничего не известно, но мы планируем запасной вариант на тот случай, если не удастся попасть в Скандинавию. Нам обещает Буковель, что если в октябре-ноябре будет хоть пару морозных дней, можно будет подготовить трассу. На данный момент там уже закуплены пушки, проложены трубы для оснежения трассы. Поэтому как только будет возможность, снег настреляют, и это будет для нас хорошим запасным вариантом.

В конце августа в Сянках команда провела контрольные старты. Как оцените их результаты, кто из спортсменов порадовал, а кто, наоборот, разочаровал?

Очень обрадовали результаты Виты Семеренко, Дмитрия Пидручного, Артема Примы. Видно, что эти спортсмены хорошо себя чувствуют, в нормальном состоянии. Могу сказать, что давно не видел Виту такой мотивированной. В неплохой форме также Руслан Ткаленко, молодые спортсмены прогрессируют. Пока что остаются некоторые проблемы со стрельбой у Кати Бех, она недавно поменяла свой приклад и сейчас привыкает к нему. Думаю, что к сезону все будет в порядке. У Вали Семеренко также были проблемы в стрельбе, но это все поправимо. А так, в целом, все на том уровне, который хотелось бы видеть.

Не лучшим образом выступила Елена Пидгрушная. Все ли у нее в порядке в плане подготовки?

Лена сама говорит, что летом никогда не форсирует подготовку, не бежит на максимуме. Для нее главное показать себя зимой, хорошо выступать на последнем этапе эстафеты. Думаю, что Лена еще себя покажет. Главное, что нет проблем со здоровьем, все медосмотры в порядке, научная группа также проводила исследования, и каких-то серьезных проблем обнаружено не было.

Юлия Джима на данный момент уже тренируется в Поклюке. Как надолго она туда поехала, и как решился вопрос с ее винтовкой?

Она поехала туда надолго (улыбается). Если возвращаться в Украину, то обратно в Европу можно и не попасть. Поэтому Юля будет максимально возможный срок находиться и готовиться в Словении. Касательно винтовки, она взяла с собой свой приклад, а непосредственно сам ствол получит на месте.

Также в конце сентября Дима Пидручный и Валя Семеренко полетят в Германию, выступить на шоу-гонке в Висбадене. По Вале мы договорились, что организаторы пригласят ее в качестве запасной, после чего они вместе с Димой и тренером поедут тренироваться в Рамзау на высоту. Для этих спортсменов вопрос касательно сборов можно сказать решился, теперь сделаем все возможное, чтобы и другие наши биатлонисты смогли выехать за границу, - сказал Брынзак в интервъю XSport.