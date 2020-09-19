Невероятная красота: Сергей Семенов продолжает тренировки к сезону в Швейцарии. Фото

Украинский биатлонист, призер этапов Кубка и чемпионатов мира Сергей Семенов продолжает тренировочный процесс к сезону 2020/2021. Фото с очередного занятия в австрийских Альпах он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"На старт, внимание, марш"