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Невероятная красота: Сергей Семенов продолжает тренировки к сезону в Швейцарии. Фото
Украинец работает на будущее
Украинский биатлонист, призер этапов Кубка и чемпионатов мира Сергей Семенов продолжает тренировочный процесс к сезону 2020/2021. Фото с очередного занятия в австрийских Альпах он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"На старт, внимание, марш"
Напомним, что сегодня
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