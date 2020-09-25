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Белкина и Доценко – чемпионы Украины в масс-старте
Результаты масс-стартов на летнем чемпионате Украины в Чернигове
У мужчин борьбы за первое место не было – Андрей Доценко даже с двумя кругами штрафа привез ближайшему преследователю чуть больше одной минуты.
Отметим, что в масс-старте не принимали участие лидеры сборной Украины.
1. Андрей Доценко (1+0+0+1) 39:31,9
2. Руслан Бригадир (1+1+0+1) +1:00,2
3. Виталий Труш (4+2+1+1) +1:42,9
4. Сергей Телень (0+2+3+2) +1:49,1
5. Евгений Ивченко (3+0+1+1) +2:02,6
6. Роман Боровик (3+1+1+2) +2:10,6
В женской гонке все решилось на последней стрельбе – Надежда Белкина без промахов отработала финальную стойку и поднялась с третьего места на первое. Фаворит масс-старта Анастасия Меркушина с тремя кругами штрафа стала второй.
1. Надежда Белкина (1+1+1+0) 36:23,1
2. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +30,5
3. Анастасия Рассказова (1+1+0+2) +1:03,4
4. Юлия Городна (1+0+0+1) +1:17,2
5. Анна Кривонос (1+1+1+1) +1:17,6
6. Оксана Москаленко (1+0+1+2) +2:26,3
Летний чемпионат Украины по биатлону завершится в субботу смешанной эстафетой.