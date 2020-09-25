Белкина и Доценко – чемпионы Украины в масс-старте

У мужчин борьбы за первое место не было – Андрей Доценко даже с двумя кругами штрафа привез ближайшему преследователю чуть больше одной минуты.

Отметим, что в масс-старте не принимали участие лидеры сборной Украины.

Чемпионат Украины. Мужчины. Результаты масс-старта:

1. Андрей Доценко (1+0+0+1) 39:31,9

2. Руслан Бригадир (1+1+0+1) +1:00,2

3. Виталий Труш (4+2+1+1) +1:42,9

4. Сергей Телень (0+2+3+2) +1:49,1

5. Евгений Ивченко (3+0+1+1) +2:02,6

6. Роман Боровик (3+1+1+2) +2:10,6

В женской гонке все решилось на последней стрельбе – Надежда Белкина без промахов отработала финальную стойку и поднялась с третьего места на первое. Фаворит масс-старта Анастасия Меркушина с тремя кругами штрафа стала второй.

Чемпионат Украины. Женщины. Результаты масс-старта:

1. Надежда Белкина (1+1+1+0) 36:23,1

2. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +30,5

3. Анастасия Рассказова (1+1+0+2) +1:03,4

4. Юлия Городна (1+0+0+1) +1:17,2

5. Анна Кривонос (1+1+1+1) +1:17,6

6. Оксана Москаленко (1+0+1+2) +2:26,3

Летний чемпионат Украины по биатлону завершится в субботу смешанной эстафетой.