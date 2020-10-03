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Юлия Журавок и Валентина Семеренко активно тренируются к началу сезона. Фото

Биатлон
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Украинки в тонусе

Юлия Журавок и Валентина Семеренко активно тренируются к началу сезона. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонистки Юлия Журавок и Валентина Семеренко продолжают подготовку к следующему сезону. Спортсменки вместе с командой находятся в Германии. Соответствующие фото Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.

Юлия Журавок и Валентина Семеренко активно тренируются к началу сезона. Фото - изображение 1Юлия Журавок и Валентина Семеренко активно тренируются к началу сезона. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Сергей Семенов рассказал, когда планирует отпраздновать свадьбу, а Стена Нильсен прокомментировала планы на первый сезон в биатлоне.

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В статье: Валентина Семеренко Юлия Журавок
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