Юлия Журавок и Валентина Семеренко активно тренируются к началу сезона. Фото

Украинские биатлонистки Юлия Журавок и Валентина Семеренко продолжают подготовку к следующему сезону. Спортсменки вместе с командой находятся в Германии. Соответствующие фото Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Сергей Семенов рассказал , когда планирует отпраздновать свадьбу, а Стена Нильсен прокомментировала планы на первый сезон в биатлоне.