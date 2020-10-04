Дмитрий Пидручный: Мы едем именно в Германию, потому что она первая положительно откликнулась на наш запрос

Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный прокомментировал решение команды и федерации ехать на предсезонный сбор в Германию. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Мы едем именно в Германию, потому что, думаю, она первая положительно откликнулась на запрос украинской федерации. Думаю, что были попытки получить разрешения и приглашения от других стран, но получилось от Германии. И это хорошо, ведь в Рупольдинге хорошие условия в этот период, а мы там должны пробыть 10 дней.

К началу сезона, вероятно, мы не вернемся в Украину. Пытаемся оптимистично на это смотреть, будет как будет: примем любой вызов и будем готовиться к сезону. Нужно понимать, что если будем возвращаться в Украину, то придется сдавать тесты. А после моего положительного теста, который, вероятно, был ошибочным - меня это немного волнует.

Ошибется тест, а тебе придется "зависнуть" в Украине минимум на неделю. Как следствие, не едешь дальше с командой и не тренируешься фактически", - сказал он.