Этап Кубка мира в Рупольдинге перенесен

В связи с желанием уменьшить риски распространения коронавируса, IBU приняла решение ограничить переезды биатлонистов между локациями.

Таким образом, этап Кубка мира, который должен был пройти в Рупольдинге с 4 по 10 января, перенесен в Оберхоф. В соответствии с новым календарем, в Оберхофе пройдет 2 этапа с 4 по 17 января. Затем биатлонисты переедут в Италию, в Антхольц.