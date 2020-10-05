Биатлон
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Этап Кубка мира в Рупольдинге перенесен
Все из-за COVID-19
В связи с желанием уменьшить риски распространения коронавируса, IBU приняла решение ограничить переезды биатлонистов между локациями.
Таким образом, этап Кубка мира, который должен был пройти в Рупольдинге с 4 по 10 января, перенесен в Оберхоф. В соответствии с новым календарем, в Оберхофе пройдет 2 этапа с 4 по 17 января. Затем биатлонисты переедут в Италию, в Антхольц.
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