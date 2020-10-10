Сборная Украины завершила предсезонный сбор в Рупольдинге

Сборная Украины по биатлону завершила предсезонный сбор в Рупольдинге (Германия). Об этом сообщил капитан команды Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram.

"Сбор в Рупольдинге закончен. Сегодня отправляемся в Рамзау, с нетерпением ждем тренировок на лыжах" - написал он.