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Сборная Украины завершила предсезонный сбор в Рупольдинге

Биатлон
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Команда отправляется дальше

Сборная Украины завершила предсезонный сбор в Рупольдинге
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по биатлону завершила предсезонный сбор в Рупольдинге (Германия). Об этом сообщил капитан команды Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram.

"Сбор в Рупольдинге закончен. Сегодня отправляемся в Рамзау, с нетерпением ждем тренировок на лыжах" - написал он.

Сборная Украины завершила предсезонный сбор в Рупольдинге - изображение 1

Напомним, что сегодня день рождения празднует Дарья Билодид.

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В статье: сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный
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