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Сборная Украины завершила предсезонный сбор в Рупольдинге
Команда отправляется дальше
Сборная Украины по биатлону завершила предсезонный сбор в Рупольдинге (Германия). Об этом сообщил капитан команды Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram.
"Сбор в Рупольдинге закончен. Сегодня отправляемся в Рамзау, с нетерпением ждем тренировок на лыжах" - написал он.
Напомним, что сегодня
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