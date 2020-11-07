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В финском Вуокатти вспышка коронавируса, все зараженные - члены украинской команды
Неприятные новости из Финляндии
XSport сообщает, что среди членов украинской команды Б, которая сейчас проводит тренировки в финском Вуокатти есть зараженые коронавирусом.
Так, по их информации заболели три члена команды и один представитель обслуживающего персонала. Имена пока не известны. Тесты на инфекцию были сданы 4 ноября, а результаты показали наличие COVID-19 уже 5 ноября.
Вся команда Б отправлена на карантин.
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк
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