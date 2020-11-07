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В финском Вуокатти вспышка коронавируса, все зараженные - члены украинской команды

Биатлон
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Неприятные новости из Финляндии

В финском Вуокатти вспышка коронавируса, все зараженные - члены украинской команды
UA-Футбол
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XSport сообщает, что среди членов украинской команды Б, которая сейчас проводит тренировки в финском Вуокатти есть зараженые коронавирусом.

Так, по их информации заболели три члена команды и один представитель обслуживающего персонала. Имена пока не известны. Тесты на инфекцию были сданы 4 ноября, а результаты показали наличие COVID-19 уже 5 ноября.

Вся команда Б отправлена ​​на карантин.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк провели тренировку на ускорение.

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В статье: сборная Украины по биатлону коронавирус
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