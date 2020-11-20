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Фуркада внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Биатлон
(1 голосов)

Он давно заслужил это

Фуркада внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Новина українською

Три достижения Мартена Фуркада включены в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает издание Nordicmag.

Фуркад первым в истории стал семикратным обладателем Кубка мира, также ему принадлежат рекорды по продолжительности победной серии в общем зачете Кубка мира (7 сезонов) и по общему количеству хрустальных глобусов (33).

Фуркад в марте 2020 года завершил карьеру в статусе пятикратного олимпийского чемпиона и рекордсмена мирового биатлона по призовым.

В последнем сезоне в Кубке мира Мартен Фуркад занял второе место, минимально проиграв норвежцу Йоханнесу Бё.

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В статье: Мартен Фуркад биатлон
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