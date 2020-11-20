Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фуркада внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Он давно заслужил это
Три достижения Мартена Фуркада включены в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает издание Nordicmag.
Фуркад первым в истории стал семикратным обладателем Кубка мира, также ему принадлежат рекорды по продолжительности победной серии в общем зачете Кубка мира (7 сезонов) и по общему количеству хрустальных глобусов (33).
Фуркад в марте 2020 года завершил карьеру в статусе пятикратного олимпийского чемпиона и рекордсмена мирового биатлона по призовым.
В последнем сезоне в Кубке мира Мартен Фуркад занял второе место, минимально проиграв норвежцу Йоханнесу Бё.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Милан готов выложить за Супрягу
- Де Пене все же придется играть в защите? Кто может сыграть в составе Динамо против Ингульца
- Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7
- IBU будет отстранять всех членов команды в случае положительного теста на COVID-19
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО