Фуркада внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Три достижения Мартена Фуркада включены в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает издание Nordicmag.

Фуркад первым в истории стал семикратным обладателем Кубка мира, также ему принадлежат рекорды по продолжительности победной серии в общем зачете Кубка мира (7 сезонов) и по общему количеству хрустальных глобусов (33).

Фуркад в марте 2020 года завершил карьеру в статусе пятикратного олимпийского чемпиона и рекордсмена мирового биатлона по призовым.

В последнем сезоне в Кубке мира Мартен Фуркад занял второе место, минимально проиграв норвежцу Йоханнесу Бё.