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Вита Семеренко: Первый снег, с него начинается сказка. Фото
Завораживающая природа
Украинская биатлонистка Вита Семеренко поделилась со своими поклонниками новыми зимними фото с заснеженного Вуокатти. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный
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