Вита Семеренко: Первый снег, с него начинается сказка. Фото

Украинская биатлонистка Вита Семеренко поделилась со своими поклонниками новыми зимними фото с заснеженного Вуокатти. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный выиграли индивидуальные гонки в Вуокатти.