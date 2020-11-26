  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Коронавирус добрался до биатлона – есть случаи в командах России, Италии и Словакии
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коронавирус добрался до биатлона – есть случаи в командах России, Италии и Словакии

Биатлон
(1 голосов)

Сезон начнется не для всех

Коронавирус добрался до биатлона – есть случаи в командах России, Италии и Словакии
Новина українською

Положительные тесты на COVID-19 сдали четыре представителя сборной России – биатлонист Антон Бабиков, врачи Роман Лейфер, Евгения Шутова, а также массажист Валерия Лашина. Команду изолировали в отеле, решение о допуске россиян на первый этап Кубка мира в Контиолахти примут власти Финляндии.

Из-за коронавируса у одного из сервисменов на первом этапе Кубка мира не выступят Паулина и Ивона Фиалковы, которые во время подготовительного сбора в Швеции контактировали с зараженным мужчиной.

Сборная Италии сезон в Кубке мира начнет без одного из своих лидеров. Речь о Доминике Виндише, который пропустит первый этап из-за сомнительного теста на COVID-19. После дополнительного тестирования станет известно, сможет ли Виндиш присоединиться к команде в Контиолахти

Кубок мира 2019-2020 стартует в субботу индивидуальными гонками у мужчин и женщин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коронавирус Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...