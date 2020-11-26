Коронавирус добрался до биатлона – есть случаи в командах России, Италии и Словакии

Положительные тесты на COVID-19 сдали четыре представителя сборной России – биатлонист Антон Бабиков, врачи Роман Лейфер, Евгения Шутова, а также массажист Валерия Лашина. Команду изолировали в отеле, решение о допуске россиян на первый этап Кубка мира в Контиолахти примут власти Финляндии.

Из-за коронавируса у одного из сервисменов на первом этапе Кубка мира не выступят Паулина и Ивона Фиалковы, которые во время подготовительного сбора в Швеции контактировали с зараженным мужчиной.

Сборная Италии сезон в Кубке мира начнет без одного из своих лидеров. Речь о Доминике Виндише, который пропустит первый этап из-за сомнительного теста на COVID-19. После дополнительного тестирования станет известно, сможет ли Виндиш присоединиться к команде в Контиолахти

Кубок мира 2019-2020 стартует в субботу индивидуальными гонками у мужчин и женщин.