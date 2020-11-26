Йоханнес Бё и Экхофф – фавориты Кубка мира по версии болельщиков

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) перед стартом нового сезона опубликовал результаты голосования болельщиков.

У мужчин 73% опрошенных сделали выбор в пользу действующего обладателя Большого хрустального глобуса Йоханнеса Бё. Его ближайший конкурент Кантен Фийон-Майе получил всего 15% голосов.

Что касается женщин, то борьба за Кубок мира должна пойти между Тириль Экхофф (27% голосов), Марте Олсбю-Ройселанд (22%) и Доротеей Вирер (19%), которая два сезона подряд выигрывала общий зачет.

Лучшими молодыми биатлонистами сезона по версии болельщиков станут норвежцы Йоханнес Дале и Ингрид Ландмарк Тандервольд.

Новый сезон в Кубке мира стартует 28 ноября в Контиолахти.