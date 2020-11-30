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Пидгрушная: Я довольная результатом спринта

Биатлон
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Комментарий капитана сборной Украины

Пидгрушная: Я довольная результатом спринта
Новина українською

Накануне Елена Пидгрушная, несмотря на круг штрафа на лежке, заняла 10-е место в первом спринте сезона на этапе Кубка мира в Контиолахти. Показательно, что на последнем круге олимпийская чемпионка отыграла несколько позиций.

"Результатом спринта довольна. После гонки мы всегда тщательно изучаем ее анализ по всем показателям, и, например, проигрыш скоростью до 30 секунд на старте сезона вполне приемлем.

Результаты команды? Учитывая то, что я готовлюсь по индивидуальной программе с личным тренером, сейчас точно не в праве комментировать результат команды в целом", - сказала Пидгрушная.

После первого этапа Кубка мира Елена Пидгрушная в общем зачете делит с Юлией Джимой 21-22 место.

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В статье: Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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