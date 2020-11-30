Брынзак рассказал, когда украинские биатлонисты смогут проводить тренировки в Буковеле

Президент ФБУ Владимир Брынзак рассказал о биатлонном комплексе в Буковеле.

"Он будет готов для тренировок наших команд и внутригосударственных соревнований – мы уже этому рады, это основное для нас. Если мы не проведем в ближайшее время международные соревнования, то это не так страшно.

Осталось только построить всю инфраструктуру – дома, административные сооружения и остальное. А так – она уже готова. И только роллерную трассу доделают, мы сможем проводить полноценные тренировки всех наших команд", – приводит слова Брынзака Tribuna со ссылкой на эфир канала UA:ПЕРШИЙ.

Напомним, что в декабре в Буковеле пройдет открытый чемпионат Украины по биатлону.