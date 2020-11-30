Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брынзак рассказал, когда украинские биатлонисты смогут проводить тренировки в Буковеле
Осталось построить инфраструктуру
Президент ФБУ Владимир Брынзак рассказал о биатлонном комплексе в Буковеле.
"Он будет готов для тренировок наших команд и внутригосударственных соревнований – мы уже этому рады, это основное для нас. Если мы не проведем в ближайшее время международные соревнования, то это не так страшно.
Осталось только построить всю инфраструктуру – дома, административные сооружения и остальное. А так – она уже готова. И только роллерную трассу доделают, мы сможем проводить полноценные тренировки всех наших команд", – приводит слова Брынзака Tribuna со ссылкой на эфир канала UA:ПЕРШИЙ.
Напомним, что в декабре в Буковеле пройдет открытый чемпионат Украины по биатлону.
Популярное сейчас
- В Первой лиге начался антракт: Агробизнес - зимний чемпион. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Игроком молодежной сборной Украины заинтересовался немецкий РБ Лейпциг
- Ингулец уже десятый. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Контиолахти. Как это было
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО