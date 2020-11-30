  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Брынзак рассказал, когда украинские биатлонисты смогут проводить тренировки в Буковеле
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брынзак рассказал, когда украинские биатлонисты смогут проводить тренировки в Буковеле

Биатлон
(1 голосов)

Осталось построить инфраструктуру

Брынзак рассказал, когда украинские биатлонисты смогут проводить тренировки в Буковеле
Новина українською

Президент ФБУ Владимир Брынзак рассказал о биатлонном комплексе в Буковеле.

"Он будет готов для тренировок наших команд и внутригосударственных соревнований – мы уже этому рады, это основное для нас. Если мы не проведем в ближайшее время международные соревнования, то это не так страшно.

Осталось только построить всю инфраструктуру – дома, административные сооружения и остальное. А так – она уже готова. И только роллерную трассу доделают, мы сможем проводить полноценные тренировки всех наших команд", – приводит слова Брынзака Tribuna со ссылкой на эфир канала UA:ПЕРШИЙ.

Напомним, что в декабре в Буковеле пройдет открытый чемпионат Украины по биатлону.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Брынзак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...