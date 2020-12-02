Остаемся в Контиолахти. Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира?

С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Программа этапа состоит из спринтов, гонок преследования и классических эстафет у мужчин и женщин.

На четверг (3 декабря) запланированы спринтерские гонки – мужчины выйдут на старт в 13:30 по киевскому времени, а женщины уйдут в бой в 16:30.

В субботу (5 декабря) женщины пробегут первую в сезоне эстафету, а мужчины на основании спринта выступят в гонке преследования. Наконец, в воскресенье у женщин пройдет пасьют, а мужчины определят сильнейшего в эстафете 4 по 7,5 км.

В Украине в прямом эфире гонки Кубка мира транслирует телеканал UA: Перший.

Также биатлон элитного уровня показывает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

UA-Футбол по традиции проведет текстовую трансляцию каждой гонки второго этапа Кубка мира в Контиолахти.

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