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Остаемся в Контиолахти. Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира?
Сезон в мировом биатлоне набирает обороты
С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Программа этапа состоит из спринтов, гонок преследования и классических эстафет у мужчин и женщин.
На четверг (3 декабря) запланированы спринтерские гонки – мужчины выйдут на старт в 13:30 по киевскому времени, а женщины уйдут в бой в 16:30.
В субботу (5 декабря) женщины пробегут первую в сезоне эстафету, а мужчины на основании спринта выступят в гонке преследования. Наконец, в воскресенье у женщин пройдет пасьют, а мужчины определят сильнейшего в эстафете 4 по 7,5 км.
В Украине в прямом эфире гонки Кубка мира транслирует телеканал UA: Перший.
Также биатлон элитного уровня показывает официальный сайт Международного союза биатлонистов.
UA-Футбол по традиции проведет текстовую трансляцию каждой гонки второго этапа Кубка мира в Контиолахти.
Также читайте главные уроки первого этапа Кубка мира в Контиолахти.
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