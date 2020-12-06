  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный на втором этапе: Украина объявила состав на эстафету в Контиолахти
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный на втором этапе: Украина объявила состав на эстафету в Контиолахти

Биатлон
(1 голосов)

Сегодня состоятся две гонки

Пидручный на втором этапе: Украина объявила состав на эстафету в Контиолахти
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 декабря в финском Контиолахти завершается второй этап Кубка мира 2020/2021 по биатлону. Соревновательный день начнется мужской эстафетной гонкой, которая стартует в 13:45 по Киеву.

Сборная Украины объявила состав на эстафету:

5-1. Артем Прима

5-2. Дмитрий Пидручный

5-3. Руслан Ткаленко

5-4. Богдан Цымбал

В 16:15 начнется женская гонка преследования. Здесь Украину представят сразу три спортсменки.

9. Валя Семеренко (+1.02с.)

18. Дарья Блашко (+1.21с.)

25. Елена Пидгрушная (+1.32с.)

Текстовые трансляции гонок вы сможете посмотреть на нашем сайте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону Артем Прима Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...