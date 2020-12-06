Пидручный на втором этапе: Украина объявила состав на эстафету в Контиолахти

Сегодня, 6 декабря в финском Контиолахти завершается второй этап Кубка мира 2020/2021 по биатлону. Соревновательный день начнется мужской эстафетной гонкой, которая стартует в 13:45 по Киеву.

Сборная Украины объявила состав на эстафету:

5-1. Артем Прима

5-2. Дмитрий Пидручный

5-3. Руслан Ткаленко

5-4. Богдан Цымбал

В 16:15 начнется женская гонка преследования. Здесь Украину представят сразу три спортсменки.

9. Валя Семеренко (+1.02с.)

18. Дарья Блашко (+1.21с.)

25. Елена Пидгрушная (+1.32с.)

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