Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy +ФОТО

Коукалова согласилась на фотосессию в Playboy в благотворительных целях. Часть средств будет направлена в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения.

Коукалова в сезоне 2015-2016 выигрывала Большой хрустальный глобус. Также чешка дважды становилась чемпионкой мира по биатлону и завоевала три медали на Олимпийских играх.

Последним для Габриэлы Коукаловой стал сезон 2016-2017, в котором она заняла второе место в общем зачете Кубка мира.