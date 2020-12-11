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Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy +ФОТО

Биатлон
(2 голосов)

Габриэла Коукалова – секс-символ биатлона

Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy +ФОТО
Новина українською

Коукалова согласилась на фотосессию в Playboy в благотворительных целях. Часть средств будет направлена в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения.

Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy +ФОТО - изображение 1
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy +ФОТО - изображение 2
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy +ФОТО - изображение 3
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy +ФОТО - изображение 4

Коукалова в сезоне 2015-2016 выигрывала Большой хрустальный глобус. Также чешка дважды становилась чемпионкой мира по биатлону и завоевала три медали на Олимпийских играх.

Последним для Габриэлы Коукаловой стал сезон 2016-2017, в котором она заняла второе место в общем зачете Кубка мира.

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В статье: биатлон Габриэла Коукалова
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