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Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy +ФОТО
Габриэла Коукалова – секс-символ биатлона
Коукалова согласилась на фотосессию в Playboy в благотворительных целях. Часть средств будет направлена в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения.
Коукалова в сезоне 2015-2016 выигрывала Большой хрустальный глобус. Также чешка дважды становилась чемпионкой мира по биатлону и завоевала три медали на Олимпийских играх.
Последним для Габриэлы Коукаловой стал сезон 2016-2017, в котором она заняла второе место в общем зачете Кубка мира.
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