Блашко поднялась в топ-20 Кубка мира

Дарья Блашко в спринте на третьем этапе Кубка мира с идеальной стрельбой заняла 24-е место.

Этот результат позволил натурализованной украинке подняться на 3 позиции в общем зачете Кубка мира. Блашко с 85-ю очками занимает 19-е место, опережая ближайшую среди украинок Юлию Джиму на 13 позиций.

Блашко в сезоне 2020-2021 в четырех из пяти личных гонках попала в топ-25. Ее лучшим результатом является 12-е место в гонке преследования на втором этапе в Контиолахти.

В личном зачете Кубка мира лидирует Ханна Эберг. Шведка на 5 очков опережает Марте Олсбю Ройселанд и Динару Алимбекову.