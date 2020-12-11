Блашко побежит первой. Сборная Украины назвала состав на эстафетную гонку в Хохфильцене

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону назвал состав команды на эстафетную гонку в Хохфильцене. Напомним, что гонка пройдет 12-го декабря.

Состав сборной Украины:

1. Дарья Блашко

2. Юлия Джима

3. Валентина Семеренко

4. Елена Пидгрушная

Стоит отметить, что в нашей команде прошли изменения. Теперь вместо Виты Семеренко второй побежит Юлия Джима. Она показала лучший результат среди украинок в спринте, в то время.