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Блашко побежит первой. Сборная Украины назвала состав на эстафетную гонку в Хохфильцене

Биатлон
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Произошла одна замена

Блашко побежит первой. Сборная Украины назвала состав на эстафетную гонку в Хохфильцене
Новина українською

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону назвал состав команды на эстафетную гонку в Хохфильцене. Напомним, что гонка пройдет 12-го декабря.

Состав сборной Украины:

1. Дарья Блашко

2. Юлия Джима

3. Валентина Семеренко

4. Елена Пидгрушная

Стоит отметить, что в нашей команде прошли изменения. Теперь вместо Виты Семеренко второй побежит Юлия Джима. Она показала лучший результат среди украинок в спринте, в то время.

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В статье: Валентина Семеренко Елена Пидгрушна Юлия Джима Дарья Блашко
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