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Блашко побежит первой. Сборная Украины назвала состав на эстафетную гонку в Хохфильцене
Произошла одна замена
Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону назвал состав команды на эстафетную гонку в Хохфильцене. Напомним, что гонка пройдет 12-го декабря.
Состав сборной Украины:
1. Дарья Блашко
2. Юлия Джима
3. Валентина Семеренко
4. Елена Пидгрушная
Стоит отметить, что в нашей команде прошли изменения. Теперь вместо Виты Семеренко второй побежит Юлия Джима. Она показала лучший результат среди украинок в спринте, в то время.
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