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Пидручный: Как нас подготовили, так и бежим

Биатлон
(3 голосов)

Украинец рассказал об атмосфере в раздевалке

Пидручный: Как нас подготовили, так и бежим
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал 74 место в спринте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

"Почему я так бегу? Все вопросы к тренеру, он нас готовил, а не я. Я старательно выполнял все задания, поэтому как нас подготовили, так и бежим.

Касательно второго круга в сегодняшней гонке – просто перестал бежать и все, ничего не мог с собой сделать, добавить не получалось абсолютно. Не знаю, что со мной сейчас происходит, совершенно не те кондиции, которые должны быть. Вроде бы только начало сезона, но формы абсолютно нет.

Еще к середине ноября все было абсолютно по-другому, совершенно другие ощущения, но после работы в Вуокатти все пошло на спад, поэтому сейчас имеем такую ситуацию. Надо как-то вылезти с этой ямы и готовиться к дальнейшим стартам.

По поводу атмосферы в команде? Она неидеальная после таких результатов, но в принципе все в рабочем режиме. Будем дальше работать над ошибками", - сказал Пидручный.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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