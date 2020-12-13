Марте Олсбю-Ройзеланд: Я впервые так хорошо начинаю соревновательный год

Победительница женской гонки преследования на третьем этапа Кубка мира 2020/2021 в австрийском Хохфильцене Марте Олсбю-Ройзеланд поделилась впечатлениями от гонки и рассказала о планах на сезон. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

"Я впервые так хорошо начинаю соревновательный год. Да, раньше я была на пьедестале в первых гонках сезона, но победа всегда ускользала от меня. Это было главной мотивацией сегодня - я очень хотела наконец подняться на высшую ступень пьедестала. Гонка задалась с первых метров - лыжи просто летели, за что большое спасибо нашим сервисменам! Я чувствовала себя хорошо, но на каждом огневом приходилось бороться с соперницами. После промаха на последней стрельбе я занервничала - думала, победа ускользнула. Последний круг был очень волнующим! Рада, что все-таки финишировала первой!

Конечно, в этом сезоне все складывается иначе, у меня другие цели. В прошлом году я стремилась выйти на пик и показать свой максимум на Чемпионате мира в Антхольце. В этом - показывать хороший результат в каждой последующей гонке, подняться в общем зачете Кубка мира и бороться за Большой хрустальный глобус. Это новое для меня. Конечно, это трудно, но очень интересно!" - сказала она.