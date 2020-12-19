Дарья Блашко: Просто немного не справилась с собой, поэтому и бежалось не очень хорошо

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала результаты спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира 2020/2021 в австрийском Хохфильцене. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

- На стрельбе лежа у тебя был промах первым выстрелом, а дальше уже без ошибок. Не на своем пульсе подошла к огневому рубежу в лежке или ...?

- На "лежку" я пришла в своем режиме. Промах был обидный, я снова сделала максимально качественную работу. Пока не могу объяснить, почему он произошел.

- Ходом в сегодняшнем спринте наша команда особо не выделялась. Не угадали со смазкой?

- Нет, у меня все было хорошо с лыжами, огромное спасибо ребятам! Сегодня просто немного не справилась с собой, поэтому и бежалось не очень хорошо.

- Ты суммарно принесла наибольшее количество очков в Кубок наций на первых четырех этапах Кубка мира - по этому показателю ты уже фактически лидер нашей сборной. Не чувствуешь в связи с этим бремя повышенной ответственности, выходя на старт?

- Я об этом не думаю. Просто хочется выполнять хорошо свою работу. Но иногда с эмоциями все-таки не получается справиться. Но это точно не связано с грузом повышенной ответственности.