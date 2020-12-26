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Известен полный список участников традиционной Рождественской гонки
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28 декабря, в немецком Рупольдинге состоится традиционная ежегодная биатлонная Рождественская гонка. В этом году из-за пандемии коронавируса она была перенесена с Гельзенкирхена, где на арене футбольного клуба "Шальке" проходила в течение многих последних лет.
В 2020 участие в гонках будут 10 команд:
Украина (Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный)
Германия 1 (Дениз Херман и Бенедикт Доль)
Германия 2 (Франциска Пройс и Симон Шемп)
Италия (Доротея Вирер и Лукас Хоффер)
Австрия (Лиза Хаузер и Юлиан Эберхард)
россия (Евгения Павлова и Матвей Елисеев)
Швеция (Элизабет Хохзберг и Торстен Стенерсен)
Швейцария (Лена Хекки и Себастьян Штальдер)
Белоруссия (Динара Алимбекова и Антон Смольски)
Отметим, что начнется биатлонное действо в 18:00 с традиционного турнира снайперов. Далее нас ожидает гонка с массовым стартом и финальная гонка преследования.
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