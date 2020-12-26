Известен полный список участников традиционной Рождественской гонки

28 декабря, в немецком Рупольдинге состоится традиционная ежегодная биатлонная Рождественская гонка. В этом году из-за пандемии коронавируса она была перенесена с Гельзенкирхена, где на арене футбольного клуба "Шальке" проходила в течение многих последних лет.

В 2020 участие в гонках будут 10 команд :

Украина (Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный)

Германия 1 (Дениз Херман и Бенедикт Доль)

Германия 2 (Франциска Пройс и Симон Шемп)

Италия (Доротея Вирер и Лукас Хоффер)

Австрия (Лиза Хаузер и Юлиан Эберхард)

россия (Евгения Павлова и Матвей Елисеев)

Швеция (Элизабет Хохзберг и Торстен Стенерсен)

Швейцария (Лена Хекки и Себастьян Штальдер)

Белоруссия (Динара Алимбекова и Антон Смольски)

Отметим, что начнется биатлонное действо в 18:00 с традиционного турнира снайперов. Далее нас ожидает гонка с массовым стартом и финальная гонка преследования.