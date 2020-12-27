  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Владимир Брынзак о биатлонном комплексе в Буковеле: Не будем вывозить валюту за границу
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Брынзак о биатлонном комплексе в Буковеле: Не будем вывозить валюту за границу

Биатлон
(1 голосов)

Экономия и лучшие условия

Владимир Брынзак о биатлонном комплексе в Буковеле: Не будем вывозить валюту за границу
UA-Футбол
Новина українською

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в коротком интервью ТСН рассказал о новом построенном биатлонном комплексе в Буковеле и назвал его основные преимущества.

"Во-первых, мы не будем вывозить валюту за границу, постоянно тренироваться за рубежом. Это не только вопрос финансов, но и вопрос психологический. Очень трудно находится за границей без семьи" - сказал он.

Напомним, что ранее Юрай Санитра рассказал, какие биатлонисты будут привлечены к основной команды на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Брынзак Буковель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...