Владимир Брынзак о биатлонном комплексе в Буковеле: Не будем вывозить валюту за границу

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в коротком интервью ТСН рассказал о новом построенном биатлонном комплексе в Буковеле и назвал его основные преимущества.

"Во-первых, мы не будем вывозить валюту за границу, постоянно тренироваться за рубежом. Это не только вопрос финансов, но и вопрос психологический. Очень трудно находится за границей без семьи" - сказал он.