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Владимир Брынзак о биатлонном комплексе в Буковеле: Не будем вывозить валюту за границу
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Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в коротком интервью ТСН рассказал о новом построенном биатлонном комплексе в Буковеле и назвал его основные преимущества.
"Во-первых, мы не будем вывозить валюту за границу, постоянно тренироваться за рубежом. Это не только вопрос финансов, но и вопрос психологический. Очень трудно находится за границей без семьи" - сказал он.
Напомним, что ранее Юрай Санитра рассказал, какие
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