Украинские биатлонисты установили эстафетный рекорд по стрельбе

Мужская сборная Украины по биатлону обновила национальный рекорд по стрельбе в эстафетных гонках. Вчера, 15 января наши ребята пробежали четыре этапа по 7.5 километров, использовав при этом на огневых рубежах всего два дополнительных патрона.

Предыдущий рекорд был датирован 2015 годом на чемпионате мира в Контиолахти. Тогда мужчины взяли три дополнительных патрона.