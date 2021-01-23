Редко, но метко: все личные медали украинцев в Антхольце в 21-м веке

Юлия Джима в минувший четверг взяла серебро в индивидуальной гонке и стала пятой украинской биатлонисткой, которой в 21-м веке удавалось стать призером личной гонки в Антхольце – будь то этап Кубка мира или чемпионат мира.

Андрей Дериземля – золото в масс-старте в сезоне 2002-2003

Первая мужская личная победа Украины в Кубке мира получилась максимально драматичной. Достаточно одного взгляда на итоговый протокол масс-старта, чтобы понять – это было настоящее безумие.

Давайте в хронологическом порядке посмотрим, как Дериземля двигался к своей первой и единственной победе в Кубке мира. Со стартового огневого рубежа Андрей ушел 13-м, но затем начал постепенно прорываться вверх – на экваторе масс-старта украинец занимал 12-е место, а после третьей стрельбы в одно мгновение вырвался в промежуточные лидеры гонки. На предпоследнем круге Дериземля не стал сдерживать себя и на несколько секунд отъехал от группы преследователей – Андрей рисковал сбить дыхание и «застрелиться» на самом ответственном огневом рубеже, но ничего подобного и близко не произошло. Сенсационный лидер масс-старта с изумительной скорострельностью разбил все мишени и убежал на финальный круг с 10-секундным гандикапом!

На отсечке 13,2 км отрыв Дериземли над группой Рикко Гросса и Павла Ростовцева увеличилось до 13 секунд, но вот финальные два километра Андрей прошел на зубах и чуть не упустил победу. Итоговое преимущество украинца над Ростовцевым составило лишь 0,7 секунды, а Гросс проиграл россиянину еще меньше – 0,5 секунды! Сумасшедшая плотность на подиуме!

Андрей Дериземля – бронза в спринте в сезоне 2006-2007

Так вышло, что главные карьерные достижения Дериземли связаны с этой живописной итальянской коммуной в Трентино – Альто-Адидже. Спустя пять лет после триумфа в Кубке мира украинец именно в Антхольце завоевал свою единственную личную медаль на чемпионате мира и попутно написал новую главу в истории украинского биатлона, ведь прежде мужчинам не удавалось подняться на подиум в личных гонках мирового первенства.

И вновь свой успех на итальянском снегу Дериземля построил на надежной стрельбе. В спринте Андрей выбил 10 из 10, а многочисленные промахи на стрельбище от Эмиля Свендсена, Ларса Бергера, Михаэля Реша, Михаэля Грайса и Халварда Ханеволда открыли для украинца путь к бронзе. Дериземля не упустил этот шанс, сохранив третье место в заочном поединке со звездным шведом Бьорном Ферри. В тот день впереди него оказались только легендарный Оле-Эйнар Бьорндален и чех Михал Шлезингр.

Бронза в спринте автоматически обеспечила Андрею Дериземле еще один медальный шанс в гонке преследования, вот только украинец в пасьюте перегорел и с пятью кругами штрафа откатился на 26-е место.

Сергей Седнев – золото в индивидуальной гонке в сезоне 2009-2010

В тот же день, когда Юлия Джима занимала второе место в индивидуальной гонке, Сергей Седнев отмечал 11-ю годовщину своей единственной победы в Кубке мира. И эта победа также была оформлена в индивидуалке.

Седнев в той гонке занял лишь 25-е место по лыжному ходу, но какое это имеет значение, если Сергей стал лишь одним из двух биатлонистов, сумевших закрыть 20 из 20 мишеней на стрельбище.

Конечно, не обошлось и без удачи – Мартен Фуркад, будучи лучшим лыжником дня, на каждой стрельбе допустил по одному промаху, а Ярослав Соукуп, Кристоф Зуманн и Даниэль Мезотич на финальном огневом рубеже намазали ровно столько раз, чтобы оказаться за спиной Седнева.

К сожалению, с Антхольцем у Сергея Седнева связаны не только положительные эмоции. Именно на итальянском этапе в 2013 году украинец сдал положительный допинг-тест и получил двухлетнюю дисквалификацию. Впрочем, как говорится, это уже совсем другая история…

Елена Пидгрушная – серебро в гонке преследования в сезоне 2012-2013

Вы наверное удивитесь, но и в послужном списке Елены Пидгрушной Антхольц занимает особенное место. Именно в Италии капитан сборной Украины единственный раз в карьере на уровне Кубка мира поднялась на подиум в гонке преследования.

Знаковый для Пидгрушной пасьют состоялся 8 лет назад, а статусности этому событию добавляет тот факт, что в тот день вместе с Еленой вкус и запах медалей разделили без преувеличения легенды биатлона – Тура Бергер и Кайса Макаряйнен.

Пидгрушная при четвертой стартовой позиции на протяжении всей гонки входила в лидирующую группу. Более того, на финальный круг Елена убежала одновременно с Бергер, но с пиковой Турой даже Пидгрушная с ее знаменитым финишным спуртом в тот день соперничать не смогла.

Елена Пидгрушная спустя две недели после поражения от Бергер в Антхольце взяла реванш у Туры в спринте чемпионата мира в Нове Место, когда биатлонистки разделили между собой золото и серебро. А потом Бергер в преследовании вернулась на первое место, а Пидгрушная стала третьей. Эх, были времена…

Сергей Семенов – бронза в индивидуальной гонке в сезоне 2016-2017

Индивидуальная гонка чаще всего фигурирует в этом ностальгическом обзоре. И кому как не Сергею Семенову, обладателю малого хрустального глобуса в этой дисциплине, не поддержать эту тенденцию.

Пожалуй, та медальная гонка в Антхольце для ветерана сборной Украины стала одновременно и большим успехом, и невероятным разочарованием. Почему так? Да если бы Семенов закрыл все мишени на финальной стрельбе, то именно он (а не россиянин Антон Шипулин) стал бы первым и открыл счет своим победам в Кубке мира.

При равном количестве промахов Семенов в борьбе за бронзу за 8 секунд обошел самого Оле-Эйнара Бьорндалена, пусть и легендарному норвежцу тогда уже было далеко за 40. Факт остается фактом.

По большому счету, сезон 2016-2017 стал для Сергея Семенова последним на элитном уровне. Впрочем, ведь биатлонист из Чернигова еще не сказал своего последнего слова…