Кубок IBU. Сборная Украины заняла восьмое место в классической смешанной естафете

Сегодня, 23 января в немецком Арбере в рамках первого этапа Кубка IBU 2020/2021 состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в гонке одержали россияне, серебро у биатлонистов из Франции, а ТОП 3 замкнули спортсмены из Норвегии.

Сборная Украины в составе Руслана Бригадира, Андрея Доценко, Надежды Белкиной и Екатерины Бех с одним штрафным кругом и 14 дополнительными патронами в итоге стала восьмой.

Кубок IBU. Арбер

Классическая смешанная эстафета

1. россия (1 + 15)

2. Франция (0 + 6) (+40,3с.)

3. Норвегия (2 + 13) (+1.06,7с.)

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8. Украина (1 + 14) (+3.24,8с.)