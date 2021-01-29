Вита Семеренко и Прима побегут спринт на чемпионате Европы в Польше

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в Душниках-Здруй день спринтерских гонок.

В 11:30 по Киеву за медали континентального форума поспорят женщины. Украинские биатлонистки побегут под следующими стартовыми номерами: Вита Семеренко (13), Анастасия Меркушина (19), Екатерина Бех (40), Надежда Белкина (64), Ирина Петренко (86) и Анна Кривонос (115).

Полный старт-лист женского спринта

У мужчин на старт спринта в 15:00 по киевскому времени выйдут Артем Прима (8), Богдан Цымбал (28), Андрей Доценко (32), Руслан Ткаленко (71), Артем Тищенко (111) и Тарас Лесюк (135).

Полный старт-лист мужского спринта

Напомним, ранее Анастасия Меркушина взяла серебро в индивидуальной гонке.