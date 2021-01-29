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Прима – 6-й в спринте чемпионата Европы
Остальные украинцы не порадовали
Артем Прима в спринтерской гонке в рамках чемпионата Европы в Душниках-Здруй (Польша) занял шестое место с одним промахом на стойке. В этот день биатлонист из Чернигова показал только 18-й ход на лыжне, поэтому мог рассчитывать на медаль только в том случае, если бы закрыл на стрельбище все 10 мишеней.
Прима заработал неплохую стартовую позицию в гонке преследования. На старте субботнего пасьюта Артема от топ-3 будут отделять всего 17 секунд.
Артем Тищенко и Богдан Цымбал отобрались в гонку преследования за пределами топ-20, а для Руслана Ткаленко, Тараса Лесюка и Андрея Доценко личная программа чемпионата мира после спринта подошла к завершению.
1. Мартин Йегер (Швейцария, 0+0) 27:19,2
2. Саид Каримулла Халили (Россия, 0+0) +7,3
3. Йоханнес Кюн (Германия, 1+1) +15,3
...
6. Артем Прима (Украина, 0+1) +32,0
29. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +1:07,2
39. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +1:31,6
74. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +2:34,6
96. Руслан Ткаленко (Украина, 3+1) +3:13,0
101. Андрей Доценко (Украина, 2+2) +3:28,1
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