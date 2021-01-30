ЧЕ. Екатерина Бех - девятая в гонке преследования, Вита Семеренко - 12-я

Сегодня, 30 января в польском городе Душники-Здруй в рамках Чемпионата Европы 2021 по биатлону состоялась женская гонка преследования.

Победу в гонке одержала местная биатлонистка Камила Жук, серебро у норвежки Каролин Эрдал, а бронза - у ее соотечественницы Аасне Скреде.

Чемпионат Европы 2021. Душники-Здруй

Гонка преследования

Женщины

1. Камила Жук (0 + 0 + 0 + 0)

2. Каролин Эрдал (1 + 0 + 1 + 1) (+13,4с.)

3. Аасне Скреде (0 + 1 + 0 + 2) (+16,2с.)

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9. Екатерина Бех (0 + 0 + 0 + 0) (+1.06,7с.)

12. Вита Семеренко (0 + 0 + 1 + 2) (+1.19,0с.)