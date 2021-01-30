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ЧЕ. Екатерина Бех - девятая в гонке преследования, Вита Семеренко - 12-я
Результаты континентального первенства
Сегодня, 30 января в польском городе Душники-Здруй в рамках Чемпионата Европы 2021 по биатлону состоялась женская гонка преследования.
Победу в гонке одержала местная биатлонистка Камила Жук, серебро у норвежки Каролин Эрдал, а бронза - у ее соотечественницы Аасне Скреде.
Чемпионат Европы 2021. Душники-Здруй
Гонка преследования
Женщины
1. Камила Жук (0 + 0 + 0 + 0)
2. Каролин Эрдал (1 + 0 + 1 + 1) (+13,4с.)
3. Аасне Скреде (0 + 1 + 0 + 2) (+16,2с.)
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9. Екатерина Бех (0 + 0 + 0 + 0) (+1.06,7с.)
12. Вита Семеренко (0 + 0 + 1 + 2) (+1.19,0с.)
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