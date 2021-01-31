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Пидручный и Джима – в составе сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке
Юрай Санитра сделал свой выбор
На чемпионате мира по биатлону в Поклюке с 10 по 21 февраля Украину представят 11 биатлонистов, включая Виту Семеренко, Анастасию Меркушину, Артема Приму, Богдана Цымбала и Артема Тищенко, которые на этой неделе выступали на чемпионате Европы в Душниках-Здруй.
Состав сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке:
Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал.
Год назад на чемпионате мира в Антхольце Украина взяла одну медаль – в женской эстафете Меркушина, Вита Семеренко, Джима и Пидгрушная заняли третье место.
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