Брынзак о выступлении Украины на ЧЕ: Хороший результат на сегодня

Украина на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша) завоевала 3 медали (1-1-1) и заняла четвертое место в неофициальном командном зачете. Единственное золото в медальную копилку страны в гонке преследования положил Артем Прима.

"Это был чемпионат Европы неиспользованных возможностей, потому что и Вите Семеренко не хватило одного выстрела, и Артему Приме в двух гонках, и сегодня Меркушина стреляла 47 секунд лежа – это не ее стрельба. Стреляй она 25 секунд, это средний показатель, это было бы уже серебро в одиночной эстафете. К сожалению, не готова сегодня была Меркушина, и Вите было трудно, как мы видели.

Поэтому то, что завоевали – это хороший результат на сегодня. Особенно мне нравится то, что Прима и Цимбал получили уверенность перед чемпионатом мира, ведь им там стартовать. Для них это была прекрасная возможность попробовать себя в боевых условиях и получить моральный подъем перед чемпионатом", - отметил Брынзак.