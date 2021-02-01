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Брынзак о выступлении Украины на ЧЕ: Хороший результат на сегодня

Биатлон
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Комментарий президента Федерации биатлона Украины

Брынзак о выступлении Украины на ЧЕ: Хороший результат на сегодня
Новина українською

Украина на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша) завоевала 3 медали (1-1-1) и заняла четвертое место в неофициальном командном зачете. Единственное золото в медальную копилку страны в гонке преследования положил Артем Прима.

"Это был чемпионат Европы неиспользованных возможностей, потому что и Вите Семеренко не хватило одного выстрела, и Артему Приме в двух гонках, и сегодня Меркушина стреляла 47 секунд лежа – это не ее стрельба. Стреляй она 25 секунд, это средний показатель, это было бы уже серебро в одиночной эстафете. К сожалению, не готова сегодня была Меркушина, и Вите было трудно, как мы видели.

Поэтому то, что завоевали – это хороший результат на сегодня. Особенно мне нравится то, что Прима и Цимбал получили уверенность перед чемпионатом мира, ведь им там стартовать. Для них это была прекрасная возможность попробовать себя в боевых условиях и получить моральный подъем перед чемпионатом", - отметил Брынзак.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украина назвала состав на чемпионат мира в Поклюке.

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В статье: Владимир Брынзак чемпионат Европы по биатлону
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Источник:
Biathlon.com.ua

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