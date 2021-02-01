Команда Бьорндалена не сможет принять участия в чемпионате мира

Сборная Китая по биатлону не примет участие в чемпионате мира в Поклюке из-за запрета на поездки в Европу в период пандемии коронавируса. Об этом пишет издание VG со ссылкой на тренера сборной Китая Уле Эйнара Бьорндалена.

Китайские биатлонисты из-за этого запрета не выступали в этапах Кубка мира сезона-2020/21.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 28 февраля в Словении.