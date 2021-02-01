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Команда Бьорндалена не сможет принять участия в чемпионате мира

Биатлон
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У сборной Китая запрет на поездки в Европу

Команда Бьорндалена не сможет принять участия в чемпионате мира
Новина українською

Сборная Китая по биатлону не примет участие в чемпионате мира в Поклюке из-за запрета на поездки в Европу в период пандемии коронавируса. Об этом пишет издание VG со ссылкой на тренера сборной Китая Уле Эйнара Бьорндалена.

Китайские биатлонисты из-за этого запрета не выступали в этапах Кубка мира сезона-2020/21.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 28 февраля в Словении.

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В статье: Уле Эйнар Бьерндален сборная Китая по биатлону
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