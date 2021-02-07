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Сергей Семенов пропустит весь сезон 2020/2021
Плохие новости
Украинский биатлонист Сергей Семенов пропустит весь сезон 2020/2021. Об этом сообщает портал Биатлон Украины.
Перед началом нынешнего сезона стало известно, что Семенова беспокоят проблемы со здоровьем. Как сообщал сам спортсмен, он перенес заболевание мононуклеозом, а затем в Швейцарии повредил ребра, из-за неудачного падения на льду.
Однако, тренерский штаб сборной рассчитывал, что биатлонист сможет восстановиться хотя бы ко второй части сезона. Однако, сейчас у Сергея снова проявились симптомы мононуклеоза, и сейчас он проходит обследование в Украине.
В нынешнем сезоне биатлонист так и не сможет помочь команде. О дальнейших планах спортсмена пока ничего неизвестно.
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