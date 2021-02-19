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Юрай Санитра назвал состав сборной Украины на эстафету ЧМ по биатлону
Она состоится 20 февраля
Наставник Юрай Санитра назвал составы сборных Украины на эстафету чемпионата мира по биатлону. Мужская и женская гонки состоятся 20-го февраля.
Женская сборная: Меркушина - Джима - Блашко - Пидгрушная
Мужская сборная: Цымбал - Пидручный - Прима - Дудченко
Женская гонка стартует в 12:45, а мужская - в 16:00.
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