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Юрай Санитра назвал состав сборной Украины на эстафету ЧМ по биатлону

Биатлон
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Она состоится 20 февраля

Юрай Санитра назвал состав сборной Украины на эстафету ЧМ по биатлону

Новина українською

Наставник Юрай Санитра назвал составы сборных Украины на эстафету чемпионата мира по биатлону. Мужская и женская гонки состоятся 20-го февраля.

Женская сборная: Меркушина - Джима - Блашко - Пидгрушная

Мужская сборная: Цымбал - Пидручный - Прима - Дудченко

Женская гонка стартует в 12:45, а мужская - в 16:00.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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