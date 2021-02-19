Санитра: У мужчин будет новый состав

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, почему выбрал именно такой состав на эстафеты чемпионата мира в Поклюке.

"Сегодня день отдыха, были тренировки, практически все спортсмены были на тренировке, только после вчерашнего старта Прима и Блашко пропускали стрельбу.

Скажу так, что уже перед чемпионатом имели варианты, как хотим, чтобы эстафета выглядела. Еще до последнего были вопросы по женской эстафете, после индивидуальной гонки не была готова и не чувствовала себя хорошо Юлия Джима, поэтому мы ждали.

За разговорами приняли решение, что она будет стартовать. Это радует меня, потому что с ней эстафета будет сильной, сможем бороться за высокий результат. Меркушина – Джима – Блашко – Пидгрушная.

У мужчин будет новый состав, который еще не бежал в этом сезоне. Мы определили состав смотря на выступления на чемпионате Европы и мира. Приняли решение: Цымбал – Пидручный – Прима – Дудченко.

Тактика построена на том, чтобы был шанс до последнего бежать в контакте с лучшими. Если все получится, то в этом физическом состоянии, в котором находимся, можем бороться до конца за хороший результат

Джима? Прекрасно понимаю, что амбиции Юли были несколько выше, чем она пробежала в индивидуальных стартах. То же можно сказать о Дмитрии Пидручном.

Они – спортсмены опытные, думаю, справятся с этим, надо время. Уверен, что уже в эстафетах будут сильными на своих этапах.

Цимбал? Понимаю, что амбиции спортсмена бежать в масс-старте. Для нас приоритет – эстафета, потому что Богдан Цымбал молодой спортсмен, не знаем, какая была бы реакция на такой высоте пробежать 3 старта.

Особенно на таком круге, на котором бежалсь индивидуальная гонка. Приняли решение, что будем его готовить к эстафете. Надо готовить эстафету к Олимпийским играм".