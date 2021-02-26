Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заключительный этап Кубка IBU перенесён из Италии в Австрию
Это связано с юниорским чемпионатом мира
Заключительный этап Кубка IBU перенесён из Риднау (Италия) в Обертиллиах (Австрия), сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Сообщается, что причиной стали введённые в итальянском регионе ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.
"На протяжении всего сезона IBU рассматривал альтернативные сценарии проведения каждого этапа Кубка IBU в случае, если того потребует ситуация с коронавирусом. На данный момент Обертиллиах принимает юниорский чемпионат мира и сможет обеспечить идеальные условия для спортсменов, так как там имеется вся необходимая в условиях пандемии инфраструктура", — говорится в заявлении IBU.
Финальный этап Кубка IBU пройдёт с 10 по 14 марта.
Популярное сейчас
- Десна снова третья, но у Зари две игры в запасе. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Рейтинг клубов УЕФА. Аппетит Динамо и важность схватки Шахтера с командой своего бывшего тренера
- Герой футбольного дня. Николай Шапаренко
- Та самая единственная медаль Украины на чемпионате мира в Поклюке. ВИДЕО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала