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Трехкратный чемпион Европы по биатлону отстранен от соревнований

Биатлон
(1 голосов)

Игрок неправильно сообщил свое местонахождения

Трехкратный чемпион Европы по биатлону отстранен от соревнований

Ieva Lūka/LETA

Новина українською

Подразделение по обеспечению добросовестности биатлонистов (Biathlon Integrity Unit — BIU) пишет, что латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранен от соревнований из-за потенциального нарушения антидопинговых правил.

BIU принято решение временно отстранить Расторгуева в связи с тем, что он трижды в течение двенадцати месяцев нарушил правила уведомления о своем местонахождении, как это определено во Всемирном антидопинговом кодексе.

Спортсмен обязан правильно зарегистрировать и подробно описать свое местонахождение, чтобы его можно было найти для внесоревновательного тестирования в любой момент времени.

Напомним, что полтора месяца назад, в рамках ЧЕ-2021, латвийский биатлонист завоевал золото в индивидуальной гонке.

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В статье: Андрейс Расторгуевс
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Источник:
biathlon.com.ua

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