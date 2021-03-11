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Трехкратный чемпион Европы по биатлону отстранен от соревнований
Игрок неправильно сообщил свое местонахождения
Ieva Lūka/LETA
Подразделение по обеспечению добросовестности биатлонистов (Biathlon Integrity Unit — BIU) пишет, что латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранен от соревнований из-за потенциального нарушения антидопинговых правил.
BIU принято решение временно отстранить Расторгуева в связи с тем, что он трижды в течение двенадцати месяцев нарушил правила уведомления о своем местонахождении, как это определено во Всемирном антидопинговом кодексе.
Спортсмен обязан правильно зарегистрировать и подробно описать свое местонахождение, чтобы его можно было найти для внесоревновательного тестирования в любой момент времени.
Напомним, что полтора месяца назад, в рамках ЧЕ-2021, латвийский биатлонист завоевал золото в индивидуальной гонке.
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