Блашко первой среди украинок стартует в спринте в Нове Место

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра в заявку на спринт в рамках девятого этапа Кубка мира в Нове Место включил пятерых биатлонисток.

Первой на 7,5-километровую дистанцию с двумя стрельбами выйдет Дарья Блашко (№20), следом стартуют Валя Семеренко (№34), Юлия Джима (№47), Елена Пидгрушная (№81) и Анастасия Меркушина (№93).

Победительница пяти предыдущих спринтов и лидер общего зачета Кубка мира Тириль Экхофф в гонке стартует под 30-м номером.

Полный старт-лист спринта в Нове Место (начало гонки в 18:30)

Накануне мужской спринт на этапе Кубка мира в Нове Место выиграл биатлонист сборной Франции.