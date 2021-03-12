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Блашко первой среди украинок стартует в спринте в Нове Место
Болеем за наших
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра в заявку на спринт в рамках девятого этапа Кубка мира в Нове Место включил пятерых биатлонисток.
Первой на 7,5-километровую дистанцию с двумя стрельбами выйдет Дарья Блашко (№20), следом стартуют Валя Семеренко (№34), Юлия Джима (№47), Елена Пидгрушная (№81) и Анастасия Меркушина (№93).
Победительница пяти предыдущих спринтов и лидер общего зачета Кубка мира Тириль Экхофф в гонке стартует под 30-м номером.
Полный старт-лист спринта в Нове Место (начало гонки в 18:30)
Накануне мужской спринт на этапе Кубка мира в Нове Место выиграл биатлонист сборной Франции.
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