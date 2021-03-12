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Легрейд опередил Йоханнеса Бё в виртуальном зачете Кубке мира

Биатлон
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Сумасшедшая интрига

Легрейд опередил Йоханнеса Бё в виртуальном зачете Кубке мира

Новина українською

Накануне действующий победитель Кубка мира Йоханнес Бё занял 9-е место в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место и потерял формальное лидерство в общем зачете.

В официальном протоколе Бё-младший все еще впереди Стурлы Легрейда (987 очков против 962), однако после вычета худших гонок сезона Йоханнес падает на второе место (860 против 864).

До конца сезона в Кубке мира остались всего четыре личных гонки – два преследования, спринт и масс-старт.

Финальный этап Кубка мира 2020-2021 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта.

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2020-2021 Стурла Легрейд
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