  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украина замкнула топ-10 в медальном зачете Кубка мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина замкнула топ-10 в медальном зачете Кубка мира

Биатлон
(1 голосов)

Три медали за сезон

Украина замкнула топ-10 в медальном зачете Кубка мира

Новина українською

Накануне в Эстерсунде завершился сезон в Кубке мира по биатлону. С 28 ноября 2020-го по 21 марта 2021-го ведущие стреляющие лыжники мира на 10 этапах и чемпионате мира в Поклюке разыграли 70 комплектов медалей.

Украина в прошлом сезоне фигурировала на подиуме только в женских гонках. Юлия Джима дважды завоевала серебро в индивидуальной гонке в Антхольце и в спринте в Нове Место, также Украина на чемпионате мира стала третьей в женской эстафете.

Безоговорочными победителями сезона стали норвежцы, которые в среднем брали больше одной медали за гонку. Франция защитила прошлогоднее второе место, а Италия упала с третьей позиции на шестую.

Медальный зачет Кубка мира по биатлону 2020-2021:

Украина замкнула топ-10 в медальном зачете Кубка мира - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...