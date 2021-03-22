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Украина замкнула топ-10 в медальном зачете Кубка мира
Три медали за сезон
Накануне в Эстерсунде завершился сезон в Кубке мира по биатлону. С 28 ноября 2020-го по 21 марта 2021-го ведущие стреляющие лыжники мира на 10 этапах и чемпионате мира в Поклюке разыграли 70 комплектов медалей.
Украина в прошлом сезоне фигурировала на подиуме только в женских гонках. Юлия Джима дважды завоевала серебро в индивидуальной гонке в Антхольце и в спринте в Нове Место, также Украина на чемпионате мира стала третьей в женской эстафете.
Безоговорочными победителями сезона стали норвежцы, которые в среднем брали больше одной медали за гонку. Франция защитила прошлогоднее второе место, а Италия упала с третьей позиции на шестую.
Медальный зачет Кубка мира по биатлону 2020-2021:
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