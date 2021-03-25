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Лесюк стал чемпионом Украины в спринте

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Лесюк стал чемпионом Украины в спринте

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В отсутствии Артема Примы и Дмитрия Пидручного золото в спринтерской гонке в рамках чемпионата Украины в Буковеле завоевал Тарас Лесюк,

Судьба гонки была в руках у Руслана Ткаленко, который на стойке мог позволить себе даже два промаха, но биатлонист из Чернигова не закрыл три мишени и довольствовался серебром.

Бронзу за счет хорошего лыжного хода взял Денис Насыко, опередивший почти на 10 секунд Артема Тищенко.

Тарас Лесюк в декабре прошлого года на чемпионате Украины в Буковеле дважды стал вторым в спринте и преследовании.

Чемпионат Украины. Спринт. Мужчины:

1. Тарас Лесюк (2+0) 26:28,9

2. Руслан Ткаленко (0+3) +10,8

3. Денис Насыко (1+2) +28,7

4. Артем Тищенко (0+1) +37,1

5. Виталий Мандзын (1+1) +1:08,4

6. Степан Кинаш (0+1) +1:32,5

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В статье: биатлон Тарас Лесюк
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