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Лесюк стал чемпионом Украины в спринте
Фавориты не стартовали
В отсутствии Артема Примы и Дмитрия Пидручного золото в спринтерской гонке в рамках чемпионата Украины в Буковеле завоевал Тарас Лесюк,
Судьба гонки была в руках у Руслана Ткаленко, который на стойке мог позволить себе даже два промаха, но биатлонист из Чернигова не закрыл три мишени и довольствовался серебром.
Бронзу за счет хорошего лыжного хода взял Денис Насыко, опередивший почти на 10 секунд Артема Тищенко.
Тарас Лесюк в декабре прошлого года на чемпионате Украины в Буковеле дважды стал вторым в спринте и преследовании.
Чемпионат Украины. Спринт. Мужчины:
1. Тарас Лесюк (2+0) 26:28,9
2. Руслан Ткаленко (0+3) +10,8
3. Денис Насыко (1+2) +28,7
4. Артем Тищенко (0+1) +37,1
5. Виталий Мандзын (1+1) +1:08,4
6. Степан Кинаш (0+1) +1:32,5
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