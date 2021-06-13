Елена Пидгрушна: У меня был пик карьеры на момент ухода, но я была под ноль пуста

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушна рассказала о причинах временного отхода от спорта и занятия политической деятельностью. Ее слова цитирует Сила спорта:

"Я шла не на паузу, я полностью уходила. Я никому ничего не сказала. Только через полгода меня отпустило, стало более или менее адекватно все восприниматься. Я подумала, что неправильно поступила. Позвонила Брынзаку и извинилась, что ничего не сказала, не объявила. Он говорит, что чуть ли не из газет читает, что я стала заместителем министра".

Также капитан команды рассказала о главной причине ухода от спорта:

"У меня был пик карьеры на момент ухода, но я была под ноль пуста. За счет того, что мне физически тренеры не дали отдыха. А когда я вернулась - пришел Урош, а у него совсем другая методика. Год работаем, апрель - все, не хочу вас ни видеть, ни слышать, делайте, что хотите.

Месяц свободы, меня как из тюрьмы выпустили. Я могу сходить к друзьям, выпить вина, просто отдохнуть, никому не отчитываться, не бегать кроссы каждый день" - сказала она.