Президент ФБУ: Джима после медали в супер-спринте должна почувствовать уверенность в собственных силах

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал серебряную награду Юлии Джими на летнем чемпионате мира 2021 в Нове Место в дисциплине супер-спринт. Его слова цитирует XSport:

- Владимир Михайлович, сборная Украины в Нове-Место уже имеет одну медаль Юлии Джими. Довольны готовностью наших спортсменов?

- Данный результат для нас прогнозируемый, ведь по словам Уроша девушки находятся под нагрузками после последнего сбора.

Специально к этим соревнованиям они не готовились. Однако, выступать надо было, потому что проверить собственные силы можно только стартами.

У женщин конкуренция здесь очень серьезная, около 15 спортсменок, которые борются за высокие места на Кубке мира. Джима после медали в супер-спринте должна почувствовать уверенность в собственных силах.

Другим нашим спортсменкам необходимо сделать правильные выводы из этих результатов. Блашко, которая тренировалась отдельно, необходимо поработать со стрельбой - сказал он.