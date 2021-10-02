Урош Велепець: Рад, что сестры Семеренко вернулись к своему первому тренеру

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепець прокомментировал решение сестер Семеренко работать со своим личным наставником Григорием Шамраем. Его слова цитирует Суспільне:

"Думаю, эта победа для Виты Семеренко (гонка преследования на ЧУ - прим.) очень важна. В таком состоянии Вита нам очень важна для зимнего сезона.

Думаю, это подтверждение хорошей работы. Рад, что сестры Семеренко вернулись к своему первому тренеру, который сделал из них олимпийских чемпионок.

Знаю, что Валя Семеренко немного приболела на последнем собрании, но Вита показала и хорошую стрельбу, и ход. На мой взгляд, сейчас для нее важно найти подтверждение той хорошей работы, которая была сделана" - сказал он.