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Урош Велепець: Рад, что сестры Семеренко вернулись к своему первому тренеру
Комментарий наставника сборной
https://xsport.ua
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепець прокомментировал решение сестер Семеренко работать со своим личным наставником Григорием Шамраем. Его слова цитирует Суспільне:
"Думаю, эта победа для Виты Семеренко (гонка преследования на ЧУ - прим.) очень важна. В таком состоянии Вита нам очень важна для зимнего сезона.
Думаю, это подтверждение хорошей работы. Рад, что сестры Семеренко вернулись к своему первому тренеру, который сделал из них олимпийских чемпионок.
Знаю, что Валя Семеренко немного приболела на последнем собрании, но Вита показала и хорошую стрельбу, и ход. На мой взгляд, сейчас для нее важно найти подтверждение той хорошей работы, которая была сделана" - сказал он.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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