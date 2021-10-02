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Урош Велепець: Рад, что сестры Семеренко вернулись к своему первому тренеру

Биатлон
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Комментарий наставника сборной

Урош Велепець: Рад, что сестры Семеренко вернулись к своему первому тренеру

https://xsport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепець прокомментировал решение сестер Семеренко работать со своим личным наставником Григорием Шамраем. Его слова цитирует Суспільне:

"Думаю, эта победа для Виты Семеренко (гонка преследования на ЧУ - прим.) очень важна. В таком состоянии Вита нам очень важна для зимнего сезона.

Думаю, это подтверждение хорошей работы. Рад, что сестры Семеренко вернулись к своему первому тренеру, который сделал из них олимпийских чемпионок.

Знаю, что Валя Семеренко немного приболела на последнем собрании, но Вита показала и хорошую стрельбу, и ход. На мой взгляд, сейчас для нее важно найти подтверждение той хорошей работы, которая была сделана" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Чикаго.

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Урош Велепец
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