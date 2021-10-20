  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону

Биатлон
(1 голосов)

Сезон стартует через месяц

Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону

biathlonworld.com

Новина українською

Официальным транслятором биатлона в Украине остается общественный телеканал UA: Перший, который в новом сезоне в полном объеме покажет гонки Кубка мира, чемпионата Европы и юношеского чемпионата мира.

В сезоне 2021-2022 не запланирован чемпионат мира, поскольку в Пекине с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры, которые также покажет UA: Перший.

"На диджитал-платформе Суспільне Спорт, помимо основной трансляции, будут доступны два отдельных плеера – трансляции со стрельбища и старт/ финиш. Соответственно и на UA: Перший во время гонки мы сможем показать больше моментов с участием украинских биатлонистов. Также уже с первого этапа Кубка мира зрителей ждет студийный предолимпийский проект «Дорога в Пекин», где будут говорить и о биатлоне", - рассказывает продюсер творческого объединения спортивных программ UA: Перший Лариса Рябова.

Диджитал-платформа Суспільне Спорт также будет транслировать все соревнования – без рекламы и в HD-качестве.

Стоит отметить, что общественный вещатель является официальным транслятором в Украине всех событий IBU (International Biathlon Union) до 2026 года включительно.

Олимпийский сезон в биатлоне стартует 26 ноября этапом Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...