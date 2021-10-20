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Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
Сезон стартует через месяц
biathlonworld.com
Официальным транслятором биатлона в Украине остается общественный телеканал UA: Перший, который в новом сезоне в полном объеме покажет гонки Кубка мира, чемпионата Европы и юношеского чемпионата мира.
В сезоне 2021-2022 не запланирован чемпионат мира, поскольку в Пекине с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры, которые также покажет UA: Перший.
"На диджитал-платформе Суспільне Спорт, помимо основной трансляции, будут доступны два отдельных плеера – трансляции со стрельбища и старт/ финиш. Соответственно и на UA: Перший во время гонки мы сможем показать больше моментов с участием украинских биатлонистов. Также уже с первого этапа Кубка мира зрителей ждет студийный предолимпийский проект «Дорога в Пекин», где будут говорить и о биатлоне", - рассказывает продюсер творческого объединения спортивных программ UA: Перший Лариса Рябова.
Диджитал-платформа Суспільне Спорт также будет транслировать все соревнования – без рекламы и в HD-качестве.
Стоит отметить, что общественный вещатель является официальным транслятором в Украине всех событий IBU (International Biathlon Union) до 2026 года включительно.
Олимпийский сезон в биатлоне стартует 26 ноября этапом Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
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