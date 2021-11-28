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Эстерсунд 2021. Два украинца в ТОП 25 спринта, Самуэльсон побеждает дома
Результаты мужского спринта
Сегодня, 28 ноября, в шведском Эстерсунде мужской спринтерской гонкой завершился первый этап Кубка мира 2021/2022.
Победу в заезде одержал местный биатлонист Себастьян Самуэльсон, серебро у норвежца Ветле Кристиансена, а ТОП 3 запер его соотечественник Йоханес Бё.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с двумя нулями на рубежах стал в итоге 21-м.
Эстерсунд 2021. Кубок мира
Спринт
Мужчины
21. Дмитрий Пидручный (0+0) (+1.19,8)
24. Антон Дудченко (0+1) (+1.21,0)
52. Богдан Цымбал (0+1) (+2.04,9)
88. Андрей Доценко (1+0) (+3.00,1)
106. Денис Насико (2+2) (+3.30,0)
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