Эстерсунд 2021. Два украинца в ТОП 25 спринта, Самуэльсон побеждает дома

Сегодня, 28 ноября, в шведском Эстерсунде мужской спринтерской гонкой завершился первый этап Кубка мира 2021/2022.

Победу в заезде одержал местный биатлонист Себастьян Самуэльсон, серебро у норвежца Ветле Кристиансена, а ТОП 3 запер его соотечественник Йоханес Бё.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с двумя нулями на рубежах стал в итоге 21-м.

Эстерсунд 2021. Кубок мира

Спринт

Мужчины

21. Дмитрий Пидручный (0+0) (+1.19,8)

24. Антон Дудченко (0+1) (+1.21,0)

52. Богдан Цымбал (0+1) (+2.04,9)

88. Андрей Доценко (1+0) (+3.00,1)

106. Денис Насико (2+2) (+3.30,0)