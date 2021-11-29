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Носок в трусах. Норвежский биатлонист рассказал, как спасался от холода в гонке Кубка мира

Биатлон
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И ведь сработало!

Носок в трусах. Норвежский биатлонист рассказал, как спасался от холода в гонке Кубка мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен накануне занял второе место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

После гонки норвежец в эфире телеканала TV2 признался, как боролся с холодной погодой в Швеции.

«Я принял меры предосторожности и бежал практически с носком на причинном месте, потому что вчера оно, так сказать, было достаточно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет», - сказал Кристиансен.

Ветле Шостад Кристиансен после первого этапа в личном зачете Кубка мира занимает четвертое место.

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону 2021-2022
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