Носок в трусах. Норвежский биатлонист рассказал, как спасался от холода в гонке Кубка мира

Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен накануне занял второе место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

После гонки норвежец в эфире телеканала TV2 признался, как боролся с холодной погодой в Швеции.

«Я принял меры предосторожности и бежал практически с носком на причинном месте, потому что вчера оно, так сказать, было достаточно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет», - сказал Кристиансен.

Ветле Шостад Кристиансен после первого этапа в личном зачете Кубка мира занимает четвертое место.