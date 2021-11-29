Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Носок в трусах. Норвежский биатлонист рассказал, как спасался от холода в гонке Кубка мира
И ведь сработало!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен накануне занял второе место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
После гонки норвежец в эфире телеканала TV2 признался, как боролся с холодной погодой в Швеции.
«Я принял меры предосторожности и бежал практически с носком на причинном месте, потому что вчера оно, так сказать, было достаточно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет», - сказал Кристиансен.
Ветле Шостад Кристиансен после первого этапа в личном зачете Кубка мира занимает четвертое место.
Популярное сейчас
- Шедевр только подсластил поражение. Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча
- Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира
- Скромный Шахтер, ничья Шевченко, характер Реала. Главные новости за 28 ноября
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Эстерсунде. Как это было
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере