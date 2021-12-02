Провальный старт этапа: две украинские биатлонистки не попали в гонку преследования. Как это было

Сегодня в шведском Эстерсунде стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой станет спринт у женщин на 7.5 км. Следить за дисциплиной вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Начало в 14:45 по Киеву. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Вашему вниманию состав украинской команды на гонку. Отметим, что для Блашко это дебютная гонка на КМ в этом сезоне. Анастасия Меркушина из-за проблем с здоровьем гонку пропускает.

8. Елена Билосюк

18. Юлия Джима

49. Вита Семеренко

93. Валя Семеренко

113. Дарья Блашко

Женский спринт в Эстерсунде: текстовая трансляция

16:05. Результаты гонки. 1 - Хаузер, 2 - Эльвира Эберг, 3 - Анна Сола. Джима - 19, Блашко - 49, Валя Семеренко - 60, Билосюк - 66, Вита Семеренко - 77.

16:04. Блашко финиширует на 49 месте. С одним промахом это слабый результат.

16:00. Очень сложная гонка для нашей команды. Функциональное состояние всех спортсменок, кроме Джимы вызывает беспокойство.

15:58. На финише у нас пока такие результаты. Джима - 19, Валя Семеренко - 56, Билосюк - 61, Вита Семеренко - 71.

15:57. Блашко на стойке один раз промазала и вышла 42 месте.

15:56. Экхофф на стойке ещё раз мажет и уже сейчас можна поздравить Хаузер с победой, а Эберг Эльвиру и Солу - с медалями.

15:53. Финишировала Валя Семеренко - 55 место и 2 минуты отставания. С фукциональным состоянием у нас большие проблемы.

15:49. Блашко закрывает все мишени на лежке. Она выходит на 31 месте и проигрывает 33 секунды.

15:49. Дождались мы стрельбы Экхофф. Она мажет один раз и скоростью норвежка пока не блещит. Очень хорошие шансы на победу в Хаузер.

15:47. Валя Семеренко на стойке мажет один раз. С такой скоростью надеятся на высокий результат не приходится.

15:45. Блашко стартовала лучше за Семеренок та Билосюк. Даша проигрывает 19 секунд.

15:42. Хлоя Шевалье провалилась на последнем кругу и финишировала аж на 8 месте.

15:40. Стартовала Тириль Экхофф. Интрига в гонке пока живёт.

15:39. Валя Семеренко закрыла все мишени на лежке, но проигрыш уже 35 секунд.

15:36. Хлоя Шевалье стойку отстреляла чисто, но очень долго. Она вышла на 3 месте.

15:35. Валя тоже не блещит скоростью в начале гонки. Она уже успела проиграть 21 секунду.

15:32. У нас стартовала Валя Семеренко.

15:31. Выделяем топ-6 на данный момент на финише: Хаузер, Эберг, Сола, Алимбекова, Пройс, Анаис Шевелье. Джима - 17, Билосюк - 41, Вита - 46

15:29. Хлоя Шевалья лежку отстреляла чисто и вышла на втором месте.

15:27. Главная интрига гонки на данный момент заключается в том, сможет ли Экхофф поборотся за перове место с Хаузер.

15:25. Вита Семеренко на стойке закрывает все мишени. Вита вышла на 37 месте и проигрыывает больше чем полторы минуты.

15:22. Ждём старт Вали Семеренко, у которой 93 номер, в Блашко - 113 номер, но и конечно же Экхофф - 111 номер.

15:20. На финише у нас первая Хаузер, вторая Эберг, а на третьем месте пока Сола. Джима - 10, а Билосюк - 23.

15:17. У Виты ещё и промах. Пока всё очень не оптимистично. Вита уе проигрывает больше минуты.

15:16. Вита Семеренко тоже начала гонку не здорово. Вита проигрывает 30 секунд. Джима финишировала и она пока 9.

15:15. Вот это поворот!!! Австрийка Хаузер после второй стрельбы у нас лидирует с преимуществом в 15 секунд.

15:14. На финише первая пока Эберг, у которой два промаха. Фантастика!!!

15:12. Елена Билосюк финишировала с отставанием больше чем 2 минуты. Гонка явно не удалась капитану.

15:10. Анна Сола закрыла 4 с 5 на стойке и вышла на втором месте.

15:08. Джима мажет один раз на стойке. Очень жаль, ведь Юля неплохо бежит сегодня. Юлия вышла на 4 месте с отставанием 32 секунды.

15:07. Эльвира Эберг сегодня очень здорово бежит. Она с двумя промахами смогла обойти Алимбекову, которая отстрелялась точно.

15:05. У Билосюк на стойке два промаха. Украинка уже проигрівает 1,42.

15:03. У нас смена лидера после первой стерельбы. Анна Сона выигрывает в Алимбековой 10 секунд.

15:02. У Юлии Джимы 5 из 5 на лежке. Наша спортсменка вышла на 5 месте. А Динара Алимбекова точна и на стойке. Это уже заявка на подиум.

14:58. Юлия Джима на первом кругу проигрывает 14,5 секунды. Юлия пока быстрее за Билосюк.

14:57. Елена Билосюк закрыла все мишени на первой стрельбе, но вышла на восьмом месте. Наша спортсменка проигрывает 32 секунды.

14:55. После первой стрельбы лидирует пока Динара Алимбекова, которая выигрывает в Тандревольд 4,9 секунды.

14:53. Эльвира Эберг один раз промазала на лёжке. Елена Билосюк начала гонку очень неспешно. Украинка проигрывает 22,6 секунды.

14:51. Очень резво начала гонку Эльвира Эберг. Она пока что лучшая ходом.

14:49. Стартовала Елена Билосюк. Пожелаем удачи нашему капитану.

14:47. В Эстерсунде сегодня морозно и небольшой снег. Гонка должна быть очень интересной.

14:45. Гонка стартовала. Первый номер сегодня достался Эльвире Эберг из Швеции. Ждём старт Елены Билосюк, которая отправится в гонку под 8 номером.

13:45. UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями женского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде. До гонки остался ровно час. Болеем за наших!!!