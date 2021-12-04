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Эстерсунд 2021. Олсбю-Ройзеланд побеждает в преследовании, Джима – в ТОП 15

Биатлон
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Результаты женского персьюта

Эстерсунд 2021. Олсбю-Ройзеланд побеждает в преследовании, Джима – в ТОП 15

UA-Футбол
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Сегодня, 4 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась женская гонка преследования.

Победу в заезде завоевала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро у французской биатлонистки Анаис Бескон, а ТОП 3 замкнула ее соотечественница Анаис Шевалье-Буше.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Юлия Джима, которая с двумя промахами в итоге стала 14-й. Валя Семеренко ходом была не быстрой, да и на стрельбе допускала множество ошибок, в итоге взяла 55-ю позицию.

Эстерсунд 2021. Кубок мира

Гонка преследования

Женщины

14. Юлия Джима (1+1+0+0) (+1.32,9)

55. Валя Семеренко (0+2+1+1) (+5.42,0)

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В статье: Юлия Джима
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